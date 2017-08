24-årig får Danmarks næstrigeste i ejerkredsen

Den aarhusianske rigmand Anders Holch Povlsen, som ejer Bestseller og har større aktieposter i virksomheder som Zalando, Asos og Whiteaway, køber sig ind i studiebogsplatformen Lix.Det skriver Mediawatch Virksomheden blev stiftet i 2015 af 24-årige Camilla Hessellund Lastein. De opererer på markedet for studiebøger. De tilbyder digital adgang til 420.000 bøger, bl.a. med deres streamingtjeneste, som koster 29 kr. om måneden.Tidligere på året meddelte Lix, at de ville kigge mod udlandet for ekspansion, da Gyldendal, som har 20 pct. af markedet for bøger på videregående uddannelser, havde sagt nej til at digitalisere deres studiebøger.Anders Holch Povlsen er ifølge Forbes Danmarks næstrigeste efter Lego-ejer Kjeld Kristiansen.Virksomheden præsenterede i 2016 et underskud på 8,9 mio. kr. og en afkastningsgrad på - 200 pct. Noget, der stod i kontrast til 2015-regnskabet, hvor underskuddet var 2,4 mio. kr, da ledelsesberetningen forventede et positivt resultat.Anders Holch Povlsen har ifølge det centrale virksomhedsregister, CVR, købt mellem 25-32,2 pct. af aktierne. I ejerkredsen er også medstifter Kasper Enggaard Krog, som ejer 5-10 pct. og mediekoncernen North Media, som ejer mellem 10-15 pct.Børsen har været i kontakt med Camilla Hessellund Lastein, men hun har på nuværende tidspunkt ingen kommentarer.