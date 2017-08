Sydbank: Fyldte fly er ikke nok for Norwegian

Relateret indhold Artikler

Selv om Norwegian kan melde om passagerrekord i sin trafikrapport for juli, har selskabet ikke fundet en skattekiste på nogle af ruterne til de nye destinationer. Ifølge Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank, har flyselskabet trods mange kunder fortsat en udfordring med pressede billetpriser.



- Det er et spejlbillede af det, vi har set i mange måneder: De vokser hurtigt, og de er faktisk rigtig dygtige til at fylde flyene godt op. Det, der er deres udfordring i øjeblikket, er stadigvæk et hårdt pres på billetpriserne mange steder, også på de nye ruter, som de starter, siger Jacob Pedersen.



Omsætningen per fløjet passagerkilometer (yield) lå med 0,49 norske kroner dog 6 pct. lavere end i juli 2016, og det er en fortsættelse af den udvikling, der også har præget de seneste regnskaber fra selskabet.



- Vi har set i deres seneste regnskaber, at de har noget svært ved at tjene penge. I hvert fald i et omfang som man kunne forvente af et selskab, som ekspanderer så kraftigt. De kommer til at skulle købe rigtigt mange nye fly de næste år, og det kræver altså, at man tjener ganske mange penge på de aktiviteter, man har nu, siger Jacob Pedersen.



I juni faldt yield ligeledes med 6 pct., men presset var endnu større i maj, da billetpriserne her lå 9 pct. lavere i forhold til samme måned året før. Julis resultat er ifølge Jacob Pedersen dermed ikke helt så alvorligt, som det har været tidligere.



- Det er dog stadigvæk et udtryk for, at den trend, vi har set i første halvdel af året, fortsætter.



Til gengæld kan Norwegian glæde sig over passagerrekord for juli, hvor 3,3 mio. passagerer valgte at flyve med selskabet, hvilket er 15 pct. flere end i samme måned året før. Sædeudnyttelsen lå for måneden på hele 94 pct.



- Det er absolut højsæson for Norwegian, så det er i den her periode af året, hvor man skal have flyene fyldt allerbedst op og også gerne skal vokse ganske meget, så man sikrer sig, at man tjener nogle penge her hen over højsæsonen. Men udfordringen er stadigvæk bare, om man kan tjene penge nok på det produkt, som man sælger, mener Jacob Pedersen.



Aktien i Norwegian Air Shuttle falder på børsen i Oslo fredag 3,1 pct. til 184,70 norske kr.



/ritzau/FINANS