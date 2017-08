Legoland i markant fremgang: Omsætningen stiger til 2,2 mia kr

Det er gået markant frem for Legoland-parkerne i de første seks måneder af 2016. Nye parker er åbnet, og gamle parker er vokset.



Det viser regnskabet fra Merlin Entertainments Group, der ejer Legoland og selv delvist er ejet af Lego-familien.



- I de eksisterende parker har vi set øget omsætning drevet af flere besøgende i alle vores Legoland-parker.



- Vi nød godt af en stærk påske, fortsat attraktive produkter og - i mindre grad - promovering af "The LEGO Batman Movie", der havde premiere i februar.



- I april åbnede vi Legoland i Japan. Den blev åbnet foran tidsplanen og på budget, skriver Merlin Entertainment i regnskabet.



Legoland i Japan har ifølge regnskabet og den tilhørende præsentation siden sin åbning haft over en million besøgende og har solgt mere end 70.000 årskort.



Omsætningen i parkerne steg med 346 procent til 267 millioner pund, 2,2 milliarder kroner. Det var godt hjulpet af valutamedvind, da pundet er svækket markant siden sidste år.



Det gør, at indtjeningen i dollar, yen eller kroner bliver til flere pund, når de rammer moderselskabets kasser.



Fraregnet valutaeffekten steg omsætningen i Legoland-parkerne dog stadig med 20,8 procent i første halvår. Og måler man kun parker, der både var i drift sidste år og nu, er væksten på solide otte procent.



/ritzau/