Mærsk: Rateniveauet falder fra det højeste niveau siden februar

Efter et pænt løft i raterne på containerfragt i sidste uge, så faldt de lidt tilbage i denne uge.



Det viser tal for Shanghai Containerized Freight Index ( SCFI ).



I sidste uge steg SCFI-indekset med 10,5 pct. til 925,45, hvilket var det højeste niveau siden februar, men i denne uge faldt det 3 pct. til 897,3.



Indekset opgøres af Shanghai Shipping Exchange og sammensættes beregnet på baggrund af spotprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden. Indekset bruges som indikator på rateniveauet for de store containerrederier som Maersk Line, MSC og CMA CGM.



I indekset vægter de tunge ruter mellem Asien og Nordeuropa, hvor A.P. Møller-Mærsks containerrederi, Maersk Line, er en dominerede spiller, med 20 pct.



/ritzau/FINANS