Det gik den forkerte vej for antallet af konkurser i juli. Til gengæld faldt antallet af tvangsauktioner en smule.



Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.



- Der var 198 konkurser i juli blandt aktive virksomheder. Det er 12 procent flere end i juni. I juli alene gik der 920 job tabt, skriver Danmarks Statistik.



Dermed har der fra januar 2009 til og med juli 2017 været 21.275 konkurser. Gennemsnitligt er der gået 5,8 job tabt per konkurs i perioden.



- Der er stor forskel på jobtabet alt efter virksomhedens brancheplacering.



- De konkursramte virksomheder i offentlig administration, undervisning og sundhed lå højest med i gennemsnit 11,7 tabte job, mens de konkursramte firmaer inden for ejendomshandel og udlejning lå lavest med i gennemsnit 1,7 tabte job per konkurs, skriver Danmarks Statistik



Mens det altså gik lidt dårligere i forhold til konkurser i juli, var der bedring i antallet af tvangsauktioner.



I juli var der 209 tvangsauktioner mod 221 i juni.



- Det laveste antal tvangsauktioner siden statistikkens start i 1979 var i 2006 med et gennemsnit på 103 om måneden, mens det højeste var i 1990 med 1695 om måneden.



- For 2017 er gennemsnittet på 227 tvangsauktioner om måneden, skriver Danmarks Statistik.



/ritzau/