Alibaba vil lade kineserne trække luksusbilen i en automat

De fleste har prøvet at trække en dåsesodavand eller en pose slik i en automat, men nu har teknologigiganten Alibaba taget skridtet videre og lovet kineserne, at selskabet vil udvikle en automat, hvor man kan trykke på en knap og købe sin nye bil.



Det skriver Financial Times.



Den kæmpe automat skal være klar næste år, og køberne kommer til at vælge bilmodellen fra deres smartphones. Hvis de trykker på købsknappen, vil bilen blive udleveret fra tårnet og bragt ned til jorden.



Ifølge Yu Wei, der er direktør for bilafdelingen i Alibabas ehandels-platform, vil den nye maskine "gøre det lige så let at købe en bil som en dåsecola".



Alibabas mål med at skabe et krydsfelt mellem onlinesalg og fysiske butikker er at tilbyde kunderne flere valgmuligheder og indsamle mere data, som kan bruges til at få kunderne til at købe endnu mere.



Kina har i årevis udgjort verdens største bilmarked, og i 2016 blev der solgt mere end 28 mio. biler.



Kineserne er til gengæld ikke de første i verden, der får mulighed for at trække nye biler i en automat. I Singapore har brugtbilsforhandleren Autobahn Motors siden december solgt biler fra, hvad de selv kalder "verdens største automat med luksusbiler".



/ritzau/FINANS