Der kunne principielt ligge en stor brændstofregning og vente på de flyselskaber, der ikke har købt flybrændstof, mens priserne var i bund.



Priserne på flybrændstof er på vej opad, og de aktuelle gennemsnitspriser ved udgangen af juli, var ifølge amerikanske Platts på 515,4 dollar for et ton brændstof.



Det skriver branchesitet Check-In.



Det seneste år er prisen på flybrændstof steget med 30 pct.



- Den prisudvikling på flybrændstof kommer angiveligt bag på flere flyselskaber. Eksempelvis har Norwegian budgetteret med 500 dollar per metrisk ton resten af året, og hver afvigelse på én procent vil koste skønsmæssigt 65 mio. norske kr., oplyser Check-In.



Den amerikanske dollar, som flybrændstof afregnes i, er faldet i forhold til de europæiske valutaer, så valutaforskellen vil mere eller mindre opveje stigningerne i oliepriserne.



- De højere oliepriser kommer i første omgang ikke til at betyde så meget for flyselskaberne, fordi dollaren er svag. Det vejer mindst ligeså tungt på vægtskålen hos flyselskaberne, og jeg vurderer, at der er modvægt nok, i hvad vi har set hidtil, siger aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank, der følger SAS og luftfartsmarkedet tæt, til Check-In.



/ritzau/FINANS