Singapore Airlines vil give medarbejdere ulønnet orlov i sparejagt

Stigende konkurrence får nu flyselskabet Singapore Airlines til at tilbyde sit kabinepersonale tre måneders frivillig og ulønnet orlov.



Det sker i et forsøg på at skære i omkostningerne, mens konkurrencen spidser til i regionen, oplyser flyselskabet, der ifølge sin årsrapport havde 8356 kabinemedarbejdere ved udgangen af marts i år, skriver Bloomberg News.



Singapore Airlines har bedt nogle af sine stewarder og stewardesser om at tage orlov allerede fra september, oplyser flyselskabets talsmand i en mail til nyhedsbureauet.



- At have midlertidigt overskud eller underskud af kabinepersonale er ikke usædvanligt på grund af arten af vores forretning. Denne frivillige ordning over en bestemt periode skal sikre, at vi styrer besætningsressourcer og operationelle krav effektivt. Hensigten er at tilbyde det fra tid til anden fremadrettet, skriver talsmanden.



Det asiatiske flyselskab fremlagde i maj i år et regnskab, hvor det meldte om hård konkurrence i regionen. Den administrerende direktør, Goh Choon Phong, meddelte ifølge Bloomberg News, at forretningen skulle ses i gennem, og at selskabet ville udarbejde en redegørelse for, hvordan det fremadrettet kan tage kampen op mod konkurrenterne.



I juni meddelte direktøren desuden, at der sandsynligvis ville blive skåret i personaleomkostningerne i forbindelse med de kommende besparelser.



/ritzau/FINANS