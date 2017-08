Norwegians passagertrafik steg 23 pct. i juli

Relateret indhold Artikler

Flyselskabet Norwegian øgede sin passagertrafik med næsten en fjerdedel i juli.



Selskabets RPK, der er et mål for antal fløjne passagerkilometer, steg med 23 pct. sammenlignet med samme måned sidste år. Kapaciteten blev øget en anelse mere, og det betød, at belægningsgraden alligevel faldt 0,3 pct.point til 94,3 pct.



Antallet af passagerer var sommermåneden steget med 15 pct., og i juli havde selskabet dermed 3,36 mio. passagerer ombord på flyene.



Norwegians yield, der er et mål for omsætningen per fløjne passagerkilometer, faldt 6 pct. i juli til 0,49 norske kroner, mens antallet af fly, der ankom til tiden, steg til 68,8 pct. fra 64,9 pct. i juli 2016.



/ritzau/FINANS