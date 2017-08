Topchef for 130 år gammelt selskab kaster håndklædet i ringen

Det 130 år gamle amerikanske firma Avon Products, der sælger kosmetik, parfume og tøj, skal have ny topchef, efter at den nuværende administrerende direktør, Sheri McCoy, har ledsaget et skuffende regnskab for andet kvartal med en opsigelse af sin stilling per marts 2018.



Selskabets aktiekurs er torsdag sendt ned med godt 10 pct. og er ifølge Bloomberg News nu faldet omkring 90 pct., siden McCoy tiltrådte sin stilling tilbage i 2012.



Nyhedsbureauet skriver, at Sheri McCoy har været under hårdt pres fra aktivistinvestorerne Barington Capital og Nuorion Partners, som efter et skuffende regnskab for første kvartal opfordrede til en udskiftning i topledelsen.



Torsdagens regnskab for andet kvartal var heller ikke opløftende læsning, og det blev ledsaget af en nedjustering af forventningerne til hele året.



/ritzau/FINANS