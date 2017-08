Lang næse til Vestas: Siemens vinder tyrkisk kæmpeordre

Et konsortium anført af tyske Siemens har vundet retten til at opføre vindprojekter i Tyrkiet på 1000 megawatt (MW). Det er for næsen af blandt andet Vestas, som også deltog i budrunden.



Siemens-konsortiet, der inkluderer de tyrkiske firmaer Kalyon og Turkerler, havde ifølge det tyrkiske medie Daily Sabah Energy lagt et bud på 3,48 dollarcent per kilowatttime, og det rakte altså til sejren.



I alt deltog otte vindgiganter i budrunden, hvilket skete i konsortier med lokale partnere.



Vestas havde budt sammen med Enerjisa, men også GE, Goldwind, Enecon, Nordex, Senvion og Ming Yang deltog med partnere, fremgår det af Daily Sabah Energy.



/ritzau/FINANS