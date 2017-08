Medicinalselskabet Allergan opjusterer forventningerne til 2017 blandt andet som følge af et stærkt salg af skønhedsproduktet Botox.



Det sker i regnskabet for andet kvartal, som bød på en ordinær indtjening på 4,02 dollar per aktie mod et ventet niveau af analytikerne på 3,92 dollar ifølge et estimat fra Bloomberg News.



Omsætningen landede på 4,01 mia. dollar i kvartalet, hvor estimatet var 3,95 mia. dollar af analytikerne.



Allergan hæver forventningerne til hele året til en omsætning på 15,85-16,05 mia. dollar, mens den tidligere forventning var intervallet 15,8-16,0 mia. dollar.



Og prognosen for indtjeningen per aktie løftes til 16,05-16,45 dollar fra 15,85-16,35 dollar.



Selskabets bedstsælgende produkt, Botox, gav i andet kvartal en omsætning på 816,1 mio. dollar, hvilket var et stykke over forventningerne på 792,2 mio. dollar.



I formarkedet stiger Allergans aktie torsdag 0,3 pct.



