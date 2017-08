Elbilsfabrikanten Tesla, der onsdag leverede regnskab, er begyndt at producere sin Model 3. Bilen, der for alvor skal bringe Tesla og elbiler ud til almindelige forbrugere.



I flere år har interesserede kunder kunnet stille sig i kø til en Model 3 ved at foretage en bestilling og betale en mindre sum forud. Ifølge regnskabet har 63.000 kunder dog opsagt deres forudbestilling det seneste år.



Det efterlader fortsat 455.000 forudbestillinger.



Afbestillingerne bekymrer da heller ikke Teslas skaber og administrerende direktør, Elon Musk.



"Det er ligesom, hvis man driver en restaurant, hvor man serverer burgere. Og der er en ventetid på halvanden time for at få en burger."



"Vil man så gerne opfordre folk til at bestille flere hamburgere?," sagde Elon Musk ifølge mediet Business Insider på en telekonference efter regnskabet.



Der er så lang ventetid på en Model 3, at hvis man bestiller nu, så kan bilen først leveres i slutningen af 2018.



De første Model 3 blev leveret fra Tesla til kunder i slutningen af juli.



Bilen kommer i to versioner. Den første koster 35.000 dollar - 222.000 kroner - og kan køre 350 kilometer på en opladning.



Der kommer også en mere luksuriøs model til 44.000 dollar. Den kan køre 500 kilometer på en opladning.



Tesla har revolutioneret elbilsmarkedet med sine luksuselbiler. Den første Tesla blev lanceret i 2008, men selskabet slog for alvor sit navn fast med den kendte Model S, der kom i 2012.



Den satte en ny standard for elbiler og har givet Tesla erfaringen og produktionskapaciteten til nu at lave den billigere Model 3.



Bilproducenten skal dog øge sin produktion markant for at følge med efterspørgslen af Model 3.



Selskabet har planlagt at producere 500.000 Model 3 næste år, hvilket ifølge Reuters vil kræve en seksdobling af produktionskapaciteten.



"Vi kommer til at gå igennem seks måneders helvede i forhold til produktion," sagde Elon Musk ved leveringen af den nye model ifølge Reuters.



/ritzau/