NKT's datterselskab Nilfisk hyrede tidligere på året Hans Henrik Lund som ny topchef, og han har torsdag sat sig til rette i stolen. Det oplyser NKT i en meddelelse til fondsbørsen.



Selskabet bekræfter samtidig tidligere udmeldte planer om at splitte NKT-koncernen i to og børsnotere selskaberne senere i år.



"Hans Henrik Lund er nu tiltrådt og skal lede Nilfisk frem mod den forventede børsnotering af selskabet i andet halvår 2017 samt gennemføre Nilfisks overordnede strategi om yderligere at konsolidere positionen som verdensleder inden for professionelt rengøringsudstyr," skriver NKT i en meddelelse til fondsbørsen.



Da Hans Henrik Lunds ansættelse blev offentliggjort i februar, hvor han skulle tage over fra Jonas Persson, var meldingen, at han senest ville starte i begyndelsen af august.



I den mellemliggende periode har Lars Gjødsbøl siddet på posten. Han har til dagligt blandt andet ansvar for produktionen i Nilfisk.



Ud over Nilfisk tæller NKT-koncernen også NKT Cables, der producerer kabler, samt det mindre datterselskab Photonics, der blandt andet fremstiller laser- og fiberteknologi. Sidstnævnte bliver en del af NLT Cables efter opsplitningen.



/ritzau/FINANS