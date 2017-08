MT Højgaard-direktør efter nederlag: Det har udviklet sig til en farce

Koncerndirektør for MT Højgaard, Jørgen Nicolajsen, ærgrer sig over, at virksomheden er blevet pålagt ansvaret for fejlkonstruktioner på havvindemølleparken Robin Rigg ud for den skotske kyst.



"Det er ærgerligt. Det har udviklet sig til en farce," siger koncerndirektøren.



Det er Supreme Court, der har truffet afgørelsen. Den danske entreprenørvirksomhed har været i en længere strid med havvindmølleparkens bygherre, E.ON Climate and Renewables.



Striden stammer tilbage fra 2007-2009, hvor MT Højgaard designerede, fremstillede og leverede fundamenter til havvindmølleparken. Efter byggeriets afslutning anklagede E.ON for fejlkonstruktionerne, mens MT Højgaard hævdede, at de fulgte de standarder, bygherren satte.



MT Højgaard har sat 195 mio. af til sagen.



MT Højgaard forventer, at resultatet for særlige poster vil blive påvirket af de øgede sagsomkostninger. MT Højgaard er usikre på, hvad omkostningerne beløber sig til, men anslår, at det bliver, "et mindre tocifret mio. beløb".



MT Højgaard forventer ikke, at afgørelsen får konsekvenser for andre projekter, de er involveret i.