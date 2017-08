Nordea om Vestas: Patentsag kan skyde amerikanske ordrer ud i fremtiden

Relateret indhold Vestas Wind Systems -12,50 -2,07% Læs mere Kurser er ca. 15 min forsinkede

Vestas er havnet i en patentsag med den amerikanske rival General Electric (GE), der anklager den danske vindmølleproducent for at have brudt et af selskabets patenter.



Det er endnu meget usikkert, hvad konsekvenserne af sagen bliver, men ifølge Nordea kan den risikere at gå ud over Vestas' aktiviteter i USA på den korte bane.



"Et muligt udfald af sagen er, at der i perioden 2017-2020 vil være endnu mere aktivitet i den sidste del (frem for i den første del, red.), end der tidligere var ventet, eftersom udviklere og andre lige vil se, hvordan sagen udvikler sig," skriver Nordea, der har en købsanbefaling for Vestas-aktien, i en kommentar.



Den række af komponentordrer, som vindudviklere indgik med Vestas inden årsskiftet 2017 med fuld PTC-støtte, skal nemlig blot idriftsættes inden udgangen af en fireårig periode - det vil sige senest i 2020.



Og med en potentiel patentsag mellem Vestas og General Electric, der er de største spillere på markedet i USA, kan det ramme aktiviteten i den nærmeste fremtid, vurderer Nordea.



Banken henviser til en gammel konkurrencesag mellem de to vindmølleselskaber Siemens og Enercon, hvor også vindparkudvikleren, ejeren af parken og selskabet, der stod for selve installationen, blev draget ind i sagen.



Sagen med GE går helt konkret omkring et patent, der bruges til at sikre stabiliteten i vindmøllerne under forstyrrelser i netværket. Vestas er uenig i anklagen fra GE og mener ikke at have brudt nogen patenter.



"Vestas har lige modtaget patentklagen og har derfor ikke været i stand til at studere den i detaljer. Men trods det er den umiddelbare vurdering, at vi stærkt vurderer patentklagen som grundløs og vil kæmpe imod den," skrev Vestas i en skriftlig kommentar onsdag.



Nordea vurderer, at Vestas vil være i stand til at håndtere en eventuel tabt sag, der dog formentlig først bliver afgjort om flere år.



"Men da det vil blive baseret på ekstra hardware, vil det betyde ekstra udgifter, hvilket vil gøre Vestas' vindmøller dyrere," skriver Nordea.



På aktiemarkedet faldt Vestas-aktien onsdag 1,2 pct., og torsdag fortsætter tilbagegangen med et dyk på 2 pct. til 592 kr., hvilket er det laveste niveau siden slutningen af juni. Aktien er steget 29 pct. i år.



/ritzau/FINANS