Sensation: Kæmpetun landet i dansk farvand solgt for formue

I nat blev der landet en stor blue fin tunfisk i skipper Henrik Høyers trawl og ved fiskeauktionen i morges i Hansholm lød hammerslaget på hele 124.440 kr. for den 204 kilo tunge fisk, der er af arten Blåfinnet tun. Det skriver Fisk og Fri Fangsten af denne art - og ikke mindst prisen på 610 kr. kiloet - betegnes som en kæmpesensation og et tegn på at et dansk tun-eventyr er ved at tage fart for alvor. Køberen er den københavnske fiskehandel Jacob Kongsbak Lassen i Kødbyen, som i nat får leveret den store fisk, så københavnerne kan få frisk tun på grillen fredag aften."En tunfisk fanget i dansk farvand er en sensation i sig selv og at den er så stor er ekstra vildt," fortæller indehaver til Børsen og fortsætter: Vi har drevet fiskehandel i 134 år og det er første gang det sker, at en dansk fanget fisk koster så meget," siger indehaver Jacob Kongsbak, der blev ringet op igår mens fisken var på vej i havn med skipper Henrik Høyers kutter."Jeg blev jo ringet op i går aftes og så tænkte jeg at vi kunne skabe lidt larm om at de blåfinnede tun er kommet tilbage til Danmark, så derfor slog jeg til. Jeg vidste godt den blev dyr, men ikke så dyr. Men sammenlignet med hvad disse fisk koster i Japan, var den jo billig," siger Jacob Kongsbak."Nu skal vi finde en kunde i løbet af i dag. Det kunne Mash, Umami, Piinto i Tivoli eller Sticks n Sushi. Det kunne også være Cafe Victor, der har de rigtige gæster, som vil finde en stor tun sjov at spise. Vi sælger den hel og kan restauranten selv skære den op, mens kunderne står og ser på - eller de spiser den rå direkte fra kroppen som sashimi. Sådan ville jeg gøre det," slutter fiskehandleren, der forventer at få minimum 150.000 kr. for fisken.