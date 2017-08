Salget hos den tyske vindmølleproducent Nordex, der blandt andet konkurrerer med danske Vestas, steg en smule i årets første seks måneder, mens nettoresultatet mere end halveredes.



I første halvår af 2017 steg omsætningen til 1,50 mia. euro fra 1,48 mia. euro i samme periode året forinden, fremgår det af selskabets regnskab for årets første halvår.



Driftsresultatet, EBITDA, faldt omvendt til 117,5 mio. euro i perioden mod 136,6 mio. euro i de første seks måneder af 2016, mens Nordex' nettoresultat blev mere end halveret til 22,6 mio. euro.



Til sammenligning landede selskabet et overskud på 51 mio. euro i samme periode sidste år. Også selskabets ordreindtag tog et dyk i halvåret til 905 mio. euro fra 1,33 mia. euro i sammenligningsperioden.



I andet kvartal overraskede Nordex dog positivt - både i forhold til omsætningen, ordreindtaget og driftsresultatet, skriver finanshuset Warburg i en kommentar ifølge Bloomberg.



Det tyske selskab kunne fremvise et ordreindtag på 572 mio. euro i kvartalet, hvilket var højere end analytikernes forventninger om et ordreindtag på 552 mio. euro. Omsætningen i de tre måneder slog samtidig forventningerne med 2 pct. ifølge Bloomberg.



Torsdag formiddag sender investorerne aktien op med 5,9 pct. til 12,27 euro.



/ritzau/FINANS