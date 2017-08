Velhavende makkerpar køber kæmpeejendom i Sønderjylland

En af Sønderjyllands større erhvervsejendomme, som tidligere har huset LM Windpower, der er verdens største selvstændige producent af vinger til vindmøller, er netop blevet solgt.



Det sker efter, at grundens tidligere ejer, nu afdøde erhvervsmand Henry Stenders ejendomsselskab, gik konkurs. De nye ejere er de to københavnske investorer Frank Mortensen og Torben Røsler.



De nye ejere har i forvejen en række erhvervsejendomme sammen, ligesom de også har siddet i fodboldklubben Brøndby IF's bestyrelse sammen.



"Jeg er forretningsmand, og jeg kan se en god forretning i det, fordi den ligger rigtig godt. Der er et stort udviklingspotentiale, da grunden kan udvides med rigtig mange forskellige ting," siger Frank Mortensen omkring det nye køb.



Med købet har Frank Mortensen sammen med sin partner sikret sig en 200.000 kvadratmeter stor erhvervsgrund nær Haderslev med en tilhørende erhvervsejendom på 28.000 kvadratmeter, som er ved at blive færdigombygget til et lager- og logistikcenter.



Ny ejer er fortrøstningsfuld



Det er den bygning, som LM Windpower tidligere har anvendt til at producere vindmøllevinger. Det danskbaserede selskab rykkede dog ud af lokalerne for lidt mere end fem år siden, og lokalerne har siden været brugt af bl.a. den tyske vindmølleproducent Senvion, som også flyttede ud for kort tid siden.



80 pct. af lagerlokalerne er i dag lejet ud til det danske speditionsfirma Prime Cargo. Den resterende del af bygningen er udstyret med lagerlokaler, der har ekstra højt til loftet, og det gør den nye ejer fortrøstningsfuld.



"De muligheder gør, at jeg er overbevist om, at vi ret hurtigt får udlejet den resterende del," siger han.



"Rigtig god pris"



Ejendommen har tidligere været under ejerskab af den nu afdøde erhvervsmand Henry Stender fra Haderslev og blev efterfølgende overtaget af Stenders tyske kompagnon, Horst Gassmann.



Ejendomsselskabet bag grunden blev imidlertid erklæret konkurs tidligere på året, hvilket har betydet, at konkursboets kurator har været på jagt efter en ny ejer.



Frank Mortensen ønsker ikke at oplyse præcis, hvor meget de to investorer har givet for grunden samt bygningen, men han fortæller dog, at han er "overbevist om, at de har fået det til en rigtig god pris."



"Jeg tror på, at det bliver en god forretning. Der er forskellige scenarier, som vil give forskellige afkast, men der er ingen tvivl om, at alle delene vil give et rigtig godt afkast. Jeg har rigtig store forventninger," siger han.



Ifølge Frank Mortensen er planen, at den store erhvervsgrund enten skal splittes op i en række mindre grunde, eller at der skal opføres flere ejendomme på grunden. Det vil blive besluttet i den kommende tid, forklarer han.



Frank Mortensen og Torben Røsler har købt erhvervsgrunden igennem deres fælles selskab Cecr Udvikling 1. Frank Mortensen havde ifølge det seneste regnskab fra sit eget holdingselskab, CEC Holding, en egenkapital på 65 mio. kr. i 2016.