Amerikansk gigant sagsøger Vestas

Den amerikanske gigant General Electric (GE) har sagsøgt Vestas for at have brudt et af selskabernes patenter.



Men Vestas er hurtigt ude og afviser anklagen, som konkurrenten GE har indleveret mod Vestas American Wind Technology, Inc. og Vestas Wind Systems A/S.



- Vestas har lige modtaget patentklagen og har derfor ikke været i stand til at studere den i detaljer. Men trods det er den umiddelbare vurdering, at vi stærkt vurderer patentklagen som grundløs (without merit, red.) og vil kæmpe imod den, skriver Vestas.



GE indleverede patentklagen hos US District Court i Californien i mandags, skriver Recharge News, og den relaterer sig ifølge branchemediet til en såkaldt "zero voltage ride through"-teknologi (ZVRT), som er designet til at sikre stabilitet i møllerne under forstyrrelser i netværket.



For nogle år siden havde GE en tilsvarende kontrovers med det japanske selskab Mitsubishi, og den sag endte med et forlig mellem parterne.