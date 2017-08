Novo Nordisks kollega og konkurrent på diabetesmarkedet, tyske Boehringer Ingelheim, havde markant vækst i første halvår.



Boehringers forretning for diabetesmedicin, der blandt andet tæller diabetespillerne Jardiance og Trajenta samt det langtidsvirkende insulin Basaglar, øgede omsætningen med 55 pct. målt i lokal valuta til 1,2 mia. euro i første halvår.



Det fremgår af en pressemeddelelse.



Boehringers samlede lægemiddelforretning solgte for 6,1 mia. euro i perioden - 10 pct. mere end i samme periode sidste år.



Koncernomsætningen, der også omfatter veterinærmedicin og kontraktproduktion af lægemiddelsubstanser, steg 24 pct. i faste valutakurser til 9,2 mia. euro. En del af fremgangen skyldes, at Boehringer fra årsskiftet overtog franske Sanofis dyrevelfærdsforretning.



