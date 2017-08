Relateret indhold Tilføj søgeagent Lufthansa Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Lufthansa

Det tyske luftfartsselskab Deutsche Lufthansa ser et bedre år for selskabets lavprisplatform og luftfragtsdivision end tidligere.



I onsdagens regnskab for andet kvartal fremgår det, at selskabet nu forventer, at både Eurowings og Lufthansa Cargo vil give et overskud eller som minimum vil nå breakeven i løbet af i år, skriver Bloomberg News.



Samtidig meddelte Deutsche Lufthansa, at begge divisioner gav overskud i årets andet kvartal.



Tidligere forudså selskabet, at luftfragtsdivisionen ville komme ud af året med et "lidt mindre tab" end i 2016.



Investorerne sender luftfartsselskabets aktie op med 2,6 pct. til 19,2 euro efter regnskabet, der viste et rekordstort nettooverskud på 740 mio. euro. i andet kvartal af 2017 mod 437 mio. euro i samme periode sidste år.



Lufthansa meddelte allerede den 17. juli, at selskabet nu forventer, at årets driftsresultatet vil stige, mens den tidligere forventning lød på et mindre fald. Selskabet kunne desuden melde om stigende billetpriserne i både marts, maj og juni.



