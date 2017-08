DSV gør klar til at se på langsigtede finansielle mål

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

DSV har i første halvdel af 2017 overgået sine langsigtede forventninger til selskabets største forretningsområde, luft- og søfragt, og det kan betyde, at overliggeren bliver hævet i den nærmeste fremtid.



Administrerende direktør Jens Bjørn Andersen varsler i forbindelse med regnskabet for andet kvartal, at han sammen med bestyrelsen skal se på de langsigtede målsætninger i løbet af efteråret.



- Vi skal se på, om vores resultater i første halvdel af året giver anledning til at justere de langsigtede mål. Vi har altid stræbt efter at sætte nye mål, når vi har nået de eksisterende.



- Vi har nogle af de højeste marginer i vores branche, men der kan komme en øvre grænse. Vi skal selvfølgelig altid arbejde på at forbedre vores marginer, men et mål kan også handle om, at vi skal blive bedre til at vokse og samtidig bibeholde vores marginer, siger Jens Bjørn Andersen.



DSV's langsigtede mål i luft- og søfragtsdivisionen, Air & Sea, frem mod 2020 er en driftsmargin (EBIT) på 7-8 pct., men det er allerede nået i første halvdel af 2017 med en margin på 8,8 pct.



Samtidig sigter transport- og logistikselskabet efter en conversion ratio - driftsresultatet som andel af bruttofortjenesten - på 35 pct. og et afkast på den investerede kapital, ROIC, på 25 pct. De poster landede på henholdsvis 35,4 pct. og 24,1 pct. i første halvår.



Blandt de aktieanalytikere, der følger selskabet, vil det dog næppe komme så et chok, hvis DSV sætter nye mål i søen.



Der er således allerede forventninger om, at DSV vil være i stand til at præstere bedre resultater, end der er lagt op til i de langsigtede målsætninger.



Ifølge Ritzau Estimates venter analytikerne en driftsmargin på 9,5 pct. og en conversion ratio på 38,1 pct. i 2019, hvilket altså ligger et pænt stykke over DSV's nuværende forventninger på den lange bane i Air & Sea-divisionen.



For hele DSV-koncernen er den langsigtede målsætning i 2020 en driftsmargin på 7 pct., en conversion ratio på 30 pct. og en ROIC på 25 pct.



Her er der fortsat et stykke op, da DSV i de første seks måneder af året præsterede 6,4 pct., 28,1 pct. og 20 pct.



/ritzau/FINANS