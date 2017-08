Tyske Commerzbank satte tidligere på sommeren en stor spareplan i søen, og det påvirker resultaterne negativt i andet kvartal, hvor banken har underskud på bundlinjen.



Commerzbank kommer ud af april, maj og juni med et minus på 637 mio. euro (4,7 mia. euro), mens der var ventet et underskud på 547 mio. euro ifølge Bloomberg. I samme periode sidste år kunne banken mønstre et overskud på 215 mio. euro.



Minusset skyldes udgifter på omkring 810 mio. euro til en spareplan, hvor der blandt andet skal siges farvel til medarbejdere.



Banken vil blandt andet neddrosle sine handelsaktiviteter for at frigøre kapital, idet der skal fokuseres på de to kerneforretninger, privatkunder og virksomheder.



Driftsoverskuddet viste således et plus på 183 mio. euro i kvartalet. For hele 2017 venter Commerzbank et mindre overskud på bundlinjen.



/ritzau/FINANS