Den amerikanske bilgigant General Motors' salg faldt mere end ventet i juli, og det sender aktien ned på børsen i USA.



Producentens bilsalg faldt 15 pct. sidste måned sammenlignet med samme måned året før, viser nye salgstal tirsdag, og det var en større salgsnedgang, end analytikerne havde ventet. Ifølge Bloomberg News forventede analytikerne, at salget ville falde 8 pct.



Luksusbilmærket Buick stod for det største procentvise fald, da salget af mærket faldt med 30,5 pct., mens der blev solgt 21,7 pct. færre biler af mærket Cadillac. Salget af Chevrolet, der er General Motors' største mærke, faldt desuden 15,3 pct.



Også bilproducenter som Ford og Fiat Chrysler oplevede fald i salget, der var større end ventet, i juli.



Fords salg af lette køretøjer faldt ifølge Bloomberg News med 7,4 pct. mod analytikernes forventninger om et fald på 5,5 pct., mens Fiat Chrysler oplevede en salgsnedgang på 10,5 pct. mod forventningerne om et fald i salget på 6,1 pct.



Tirsdag aften dansk tid falder aktierne i General Motors 3,5 pct., mens aktierne i Fiat Chrysler og Ford falder henholdsvis 0,2 pct. og 2,5 pct.



/ritzau/FINANS