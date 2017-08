Renterne fik et tryk tirsdag, der bød på en stribe amerikanske og europæiske nøgletal, uden at de dog satte dagsordenen at dømme efter bevægelserne i minutterne efter offentliggørelserne.



Herhjemme faldt renten i stedet nogenlunde støt i løbet af tirsdagen og endte 6 basispoint lavere i 0,60 pct.



Ifølge rentestrateg i Jyske Bank Morten Hassing Povlsen kan den pæne efterspørgsel på obligationer hænge sammen forventninger til udbuddet.



- Der er færre nyudstedelser af nye statspapirer i de kommende uger, så selv om der ikke mangler varer, så handler det om at være sikker på at være med.



- Jeg sidder desuden og kigger på de intervaller, vi har haft siden præsidentvalget i USA - det vil sige starten af november. Der ligger vi i den høje ende af de intervaller målt på de lange renter, og det er også dem, der falder i dag, konstaterer rentestrategen.



I Europa viste dagens nøgletal en økonomisk vækst på 2,1 pct. på årsbasis i andet kvartal, hvilket var en forbedring fra 1,9 pct. i første kvartal, men på niveau med økonomers forventninger ifølge Bloomberg News.



Heller ikke i USA bød tirsdagens nøgletal på væsentlige overraskelser.



Aktivitetsmålingen for fremstillingsindustrien, ISM manufacturing, landede på 56,3 i juli, hvilket var et fald fra 57,8 i juni, men tæt op ad analytikernes forventninger om et fald til 56,4. Samtidig er inflationen stadig afdæmpet.



Den amerikanske centralbank, Federal Reserves, foretrukne inflationsmål, kerneinflationsindikatoren PCE Core, viste en uændret stigningstakt på 1,5 pct. på årsbasis i juni.



/ritzau/FINANS