Det er væltet ind med regnskaber fra europæiske og amerikanske selskaber de seneste uger, og indtil videre har regnskabssæsonen vist sig fra sin gode side.



Det vurderer Tine Choi, der er chefstrateg i Danske Bank.



Ifølge strategen har særligt selskaberne på den anden side af Atlanten overrasket positivt, og 78 pct. af de amerikanske selskaber i aktieindekset S&P 500 har slået konsensusforventningerne i andet kvartal og i snit leveret en indtjeningsvækst på 7 pct.



De positive overraskelser har ikke været helt lige så mange i Europa, hvor 56 pct. af selskaberne har leveret bedre tal, end analytikerne havde forventet, og leveret en indtjeningsvækst på 16 pct. Til sammenligning slog 66 pct. af de europæiske selskaber forventningerne i første kvartal.



- Stadig en fornuftig udvikling, men højere forventninger forud for andet kvartal i Europa kombineret med de senere måneders eurostyrkelse gør det ikke let for de europæiske virksomheder, skriver Tine Choi.



Ifølge chefstrategen skaber selskaberne i eurozonen 52 pct. af deres indtjening uden for euroområdet, og euroens styrkelse over for dollar har dermed også haft en effekt på regnskabstallene.



Derfor anbefaler hun, at man holder nøje øje med kursudviklingen den kommende tid, da det vil påvirke forventningerne til særligt de europæiske selskaber.



- Holder det aktuelle niveau, eller stiger EUR/USD yderligere, som vi forventer, vil det forstærke den igangværende tendens med et stigende antal analytikere, som nedjusterer indtjeningsestimaterne.



- En tendens, der har lagt en dæmper på stigningspotentialet i europæiske aktier. For nu ser det dog ud, som om at indtjeningsrevisionerne er ved at stabilisere sig efter et større tilbagefald siden maj, skriver hun i kommentaren.



Chefstrategen vurderer, at regnskaberne generelt varsler positivt for investeringsudgifterne og industriproduktionen - og dermed også for at opsvinget i økonomien fortsætter ind i næste år. Hun fastholder anbefalingen af aktier på "overvægt".



- Det globale vækstbillede er understøttende for indtjeningsudsigterne, og så længe virksomhederne leverer på indtjeningsfronten, vil aktieopturen kunne fortsætte, uagtet at prisfastsættelsen er til den dyre side i både USA og Europa, skriver hun.



/ritzau/FINANS