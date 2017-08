Amerikanske Pfizer, der er verdens største medicinalkoncern, kom ud af andet kvartal med et lidt større overskud end ventet.



Det justerede resultat per aktie landede på 67 cent for de tre måneder frem til udgangen af juni, mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde estimeret et overskud på 66 cent per aktie.



Omsætningen er opgjort til 12,9 mia. dollar mod ventet 13,08 mia. dollar, og for hele året venter selskabet fortsat en omsætning på 52-54 mia. dollar.



Pfizer præciserer forventningerne til indtjeningen per aktie til mellem 2,54 og 2,60 dollar, mens den tidligere forventning var et interval mellem 2,50 og 2,60 dollar.



Pfizers bedst-sælgende lægemiddel, epilepsimedicinen Lyrica, omsatte i andet kvartal for 1,25 mia. dollar, mens potenspillen Viagra solgte for 349 mio. dollar.



Aktien i Pfizer stiger i formarkedet med 0,1 pct. til 33,18 dollar.



/ritzau/FINANS