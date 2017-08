Det amerikanske offshoreprojekt "Icebreaker" i Lake Errie i delstaten Ohio, som MHI Vestas er blevet udvalgt til at levere møller til, har taget et stort skridt i forhold til at blive godkendt på statsniveau.



Det skriver udvikleren af projektet, Lake Erie Energy Development Corp, ifølge Recharge News, efter at myndighederne i Ohio har accepteret ansøgningen og derfor kan forsætte ekspeditionen.



Tidligere i år var der ellers bump på vejen, da Ohio Power Siting Board sagde, at ansøgningen, der ellers var en moppedreng på 2100 sider, manglede informationer, og den blev derfor sendt retur til udvikleren.



Udvikleren venter, at Ohio kan tage stilling til ansøgningen hen mod udgangen af året, og der kræves også en projektgodkendelse på føderalt niveau, før de seks Vestas-møller af typen V126-3,45 kan blive installeret i Lake Erie ud for Cleveland.



