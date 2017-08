Relateret indhold Novo Nordisk B -2,00 -0,75% Læs mere Kurser er ca. 15 min forsinkede

Den amerikanske indkøbsgigant Express Scripts, der rådgiver en lang række sygekasser i USA, har ikke lavet nogen ændringer i sin tilskudsliste for diabetesmedicin næste år.



Det er en positiv nyhed for Novo Nordisk, da et farvel til et eller flere produkter kunne indikere store rabatter fra selskabets konkurrenter og dermed øget priskonkurrence på det amerikanske marked. Sådan lyder vurderingen fra flere aktieanalytikere.



"Man kunne have frygtet, at Express Scripts ville sløjfe et eller flere midler og give eksklusivitet til enkelte produkter. Vi leder efter alle positive signaler i forhold til prisniveauet på det amerikanske marked i 2018, og det her er en positiv nyhed," siger aktieanalytiker Michael Friis Jørgensen fra Alm. Brand.



"Vi så sidste år, at flere af de store indkøbsorganisationer gav eksklusivitet, og der har været en frygt for, at Express Scripts kunne følge trop," siger han.



Han understreger dog, at der ikke er blevet offentliggjort detaljer om, hvilke produkter der er valgt som den foretrukne behandlingsmulighed.



Express Scripts' liste blev offentliggjort mandag eftermiddag, og den er landet, efter at alle de store medicinalselskaber har været en tur forbi forhandlingsbordet for at diskutere priser for 2018.



Deutsche Bank mener også, at nyheden er positiv set med Novo Nordisk-briller.



"Dette burde afhjælpe noget af frygten i markedet," skriver banken i en kommentar ifølge Reuters.



Finanshuset Bernstein ser omvendt den uændrede tilskudsliste hos Express Scripts som et udtryk for, at de store medicinalselskaber har måttet sluge store rabatter for at blive på listen.



"Det er meget sandsynligt, at priserne fortsat er svage," skriver analytiker Ronny Gal i en kommentar ifølge branchemediet Fiercepharma.



Novo Nordisk plejer at give et bud på prisniveauet næste år i forbindelse med regnskabet for andet kvartal, som i denne omgang lander 9. august.



Investorerne følger meldingerne fra de amerikanske indkøbere meget tæt, da det kan give en indikation af, hvordan priserne lander.



Ifølge Michael Friis Jørgensen fra Alm. Brand venter analytikerne prisfald på 3-4 pct. i 2018 på det amerikanske marked mod et dyk på 5 pct. i 2017.



"Meldingen fra Express Scripts kan tyde på, at der er lidt bedring på det amerikanske marked i forhold til i år. Det kan pege på stabilitet - eller i hvert fald ikke en forværring," siger han.



I den nærmeste fremtid er sygekasserne CVS og Unitedhealthcare også på banen med deres tilskudslister for 2018. Ifølge Alm. Brand er disse endnu mere interessante at følge end Express Scripts, da de var mest aggressive ved 2017-prisforhandlingerne sidste år.



Novo Nordisk-aktien steg mandag 1,2 pct. efter at være faldet tidligere på dagen. Tirsdag falder aktien 0,6 pct. til 266,40 kr.



/ritzau/FINANS