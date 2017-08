Softwarevirksomheden Simcorp har gennemført opkøbet af italienske APL Italiana, som blev offentliggjort i slutningen af juni.



Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.



Prisen for APL Italiana er 35 mio. euro - 260 mio. kr. - hvilket inkluderer Simcorp-aktier for 10 mio. euro.



Simcorp-topchef Klaus Holse forklarede i forbindelse med opkøbet, at handlen giver selskabet mulighed for at vokse hurtigere på det italienske marked, end det ellers ville have været i stand til.



"Vi havde en mulighed for at købe en spiller, der har en stor markedsandel blandt forsikringsselskaber på det italienske marked. Derved får vi stor ekspertise i det segment og den måde, de driver investment management på," sagde administrerende direktør Klaus Holse til Ritzau Finans i juni.



Han understregede i den sammenhæng, at der ikke umiddelbart var andre opkøb på tapetet.



/ritzau/FINANS