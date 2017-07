En dansker er blevet idømt tre et halvt års fængsel i Storbritannien for at have solgt hestekød som oksekød. Det skriver The Guardian.



Danskeren, Ulrik Nielsen, og to andre har fået straffen for at have konspireret om at sælge op mod 30 ton hestekød som oksekød.



Sagen er en del af den enorme skandale, der brød ud i 2013, da det kom frem, at der var hestekød i oksekødsprodukter Europa over. Ikke mindst nu en række nu famøse fryselasagner.



- Sammensværgelsen var ikke motiveret af andet end grådighed. Problemet var ikke isoleret til dette land eller de firmaer, vi har hørt om under denne sag.



- Men det er ikke en formildende omstændighed for mig, at andre også har gjort det ud over jer, sagde dommer Owen Davies ifølge The Guardian under domsafsigelsen.



Ulrik Nielsen blev involveret i sagen, fordi hans selskab Flexi Foods sendte hestekød til den anden dømte i sagen, Andronicos Sideras, i London. Her blev kødet blandet i oksekød.



Andronicos Sideras er idømt 4,5 års fængsel mandag mens Alex Beech, der beskrives som Ulrik Nielsens højre hånd i Storbritannien, har fået en betinget dom.



- Tilliden til fødevarer blev ramt og aktiekurserne på supermarkedskæder faldt.



- Ofrene for denne forbrydelse var kunderne - firmaer og privatpersoner - der købte varer, der ikke var, hvad det blev solgt som, sagde Owen Davies yderligere ifølge The Guardian.



Den danskejede kødgrossist Flexi Foods var også før indeværende sag mistænkt i sager om salg af hestekøb.



I februar 2013 påstod den irske fødevarevirksomhed McAdam Foods, at Flexi Foods engelske datterselskab, der ligger i Hull i England, havde importeret adskillige ton hestekød og solgt det videre som oksefars.



Ifølge McAdam Foods skulle kødet stamme fra Polen, hvor Flexi Foods havde en afdeling



/ritzau/