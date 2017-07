Det rammer ikke den danske tobaksvirksomhed Scandinavien Tobacco Group (STG), at de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, vil sænke indholdet af nikotin i cigaretter og andet tobak til et niveau, hvor det ikke længere er vanedannende.



"Vores hovedforretning i USA er cigarer og pibetobak, som ikke er omfattet af FDA's plan om at sænke nikotinindholdet i cigaretter," skriver administrerende direktør Niels Frederiksen mandag i en mail til Ritzau Finans.



"For vores kategorier gælder, at FDA forlænger ansøgningsfristen for godkendelse af cigarer og pibetobak med tre år til 2021. Den oprindelige aftale blev annonceret i august 2016 og blev i industrien opfattet meget optimistisk."



"Med den forlængede deadline får vi i cigarindustrien nu ekstra år til at indsamle og indsende dokumentation for de tusindvis af cigarer og pibetobaksprodukter, som er i det amerikanske marked," fortsætter STG-topchefen.



Efter offentliggørelsen af FDA's planer om at sænke nikotinindholdet fredag eftermiddag gik flere aktier i sektoren nedad, og aktiekursen for STG faldt fredag med 4,9 pct. til 99 kr.



Mandag eftermiddag henter STG-aktien til gengæld noget af det tabte med en stigning på 3,4 pct. til 102,4 kr.



/ritzau/FINANS