Sverige giver resten af Europa baghjul: Står for mere end hver tredje notering

"Det er børsnoteringer, som typisk vil søge mod børsen i Stockholm, og det synes jeg er positivt, hvis vi begynder at se et træk den anden vej," siger han og beskriver det som "et lille lyspunkt i lyset af Sveriges 34 børsnoteringer".



Han henviser til børsnoteringen af delebilskonceptet Green Mobility og den sociale eventplatform Conferize, som begge kunne lade børsklokken gjalde i juni måned.



Sidstnævnte, der bl.a. har rigmanden Lars Kolind i ejerkredsen, har haft en mildt sagt tumultarisk start på børstilværelsen, hvor selskabet i løbet af de første tre handelsdage kunne se sin aktie gå fra 7 kr. til 29 kr.



Efterfølgende fes en del af luften ud af børsballonen efter kritik af børsprospektet, og aktien bliver nu handlet til en sjat over 14 kr.



Danmark er gode til de store noteringer



PwC-eksperten kommer dog også med roser til børsen i København.



"Den danske børs er faktisk rigtig god til de store børsnoteringer, hvor vi har mange eksempler på succesfulde børsnoteringer," siger Jens Otto Damgaard.



Han henviser bl.a. til børsnoteringen af Dong, der blev en af verdens største sidste år.



Herudover kan nævnes betalingsgiganten Nets og cigarkongerne hos Scandinavian Tobacco Group (STG), der begge gik på børsen i København sidste år og rejste milliardbeløb.

