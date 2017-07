Regnskabet fra Novo Nordisks store franske konkurrent, Sanofi, skuffer, når det kommer til diabetesforretningen, men bør ikke påvirke Novo-aktien i større grad mandag. Det vurderer analytiker i Alm. Brand Markets Michael Friis Jørgensen over for Ritzau Finans.



Han mener, at regnskabstallene fra Sanofi bekræfter det billede, analytikere allerede har af markedsudviklingen baseret på udviklingen i de ugentlige recepttal på insulin og andre diabetesmidler.



Samtidig er der ikke noget nyt om medicinalselskabernes prisforhandlinger med de store amerikanske indkøbsorganisationer og sygekasser for 2018.



Forhandlingerne ventes afsluttet i løbet af de kommende dage eller uger og er afgørende for prissætningen i USA i 2018, hvor mange børshuse venter nye prisfald oven i de prisnedsættelser, Novo og de øvrige insulinproducenter har måttet sluge i 2017.



I andet kvartal faldt Sanofis omsætning inden for diabetes med 12,2 pct. i faste valutakurser til 1647 mio. euro. I USA var nedgangen på 23 pct. til 814 mio. euro i andet kvartal og på hele 19,1 pct. til 1653 mio. euro i første halvår. Til gengæld opjusterer Sanofi forventningerne til den samlede forretning.



"Trods opjusteringen fra Sanofi, så er det vigtigt at slå fast, at diabetesforretningen egentlig skuffer lidt. Men al fokus er på prisforhandlingerne for 2018, og Sanofi kommenterer det ikke her," konstaterer Michael Friis Jørgensen over for Ritzau Finans.



Sanofis salg af verdens bedst sælgende insulin, Lantus, faldt med 28 pct. i USA til 660 mio. euro i andet kvartal. Årsagen er blandt andet, at Lantus fra og med i år er blevet strøget af tilskudslisterne hos et par store amerikanske sygekasser, der i stedet har favoriseret et kopiprodukt fra Eli Lilly og Boehringer Ingelheim.



"Både Eli Lillys og Sanofis regnskab viser, at de receptdata vi har fra USA, tegner et ret godt billede af markedsudviklingen. Og recepttallene indikerer, at Novo får et rimeligt kvartal rent vækstmæssigt, men heller ikke mere end det," siger Michael Friis Jørgensen.



Han estimerer, at Novo kom ud af andet kvartal med en vækst i diabetesforretningen på 7 pct. i lokal valuta. Tilbagegang i Novos biofarmaforretning vil dog reducere Novos samlede vækst til omkring 2 pct. i andet kvartal, mener Michael Friis Jørgensen.



Når det kommer til medicinalselskabernes prisforhandlinger med indkøbsorganisationerne, så kan Sanofis store salgsnedgang med Lantus varsle nye prisfald.



"I år rammes Novo af prisfald på cirka 5 pct. i USA. Konsensus er, at prisfaldet i USA bliver på 2-3 pct. næste år, men der er en del udenlandske analytikere, der tror, at prisfaldet i år også lander på 5 pct., presset af Sanofi, da selskabet har behov for adgang (at komme tilbage på tilskudslisterne, red.)," siger Michael Friis Jørgensen.



Novo aflægger regnskab den 9. august.



