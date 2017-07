Novo: Ærkerival varsler øget tilbagegang i USA i andet halvår

Novo Nordisks store franske rival, Sanofi, måtte se salget af selskabets diabetespræparater dykke i andet kvartal, og nedgangen vil fortsætte i andet halvår endda i lidt større udstrækning.



Årsagen er blandt andet, at selskabets storsælgende insulin Lantus er blevet strøget af tilskudslisterne hos et par store amerikanske sygekasser, der i stedet har favoriseret et kopiprodukt fra Eli Lilly og Boehringer Ingelheim.



I andet kvartal faldt Sanofis omsætning inden for diabetes med 12,2 pct. i faste valutakurser til 1647 mio. euro. I USA var nedgangen på 23 pct. til 814 mio. euro i andet kvartal og på hele 19,1 pct. til 1653 mio. euro i første halvår. Salget af Lantus faldt sammenlagt med 28 pct. i USA til 660 mio. euro i andet kvartal.



"I anden halvdel af 2017 venter Sanofi, at nedgangen i det amerikanske diabetessalg vil accelerere sammenlignet med første halvår. Dette reflekterer den gradvise indvirkning fra udelukkelsen fra tilskudslister hos CVS og United Health, såvel som høje sammenligningstal i sidste års fjerde kvartal," skriver Sanofi.



Salget af Sanofis nye insulingeneration og arvtageren til Lantus steg med sammenlagt 46,1 pct. til 210 mio. euro. Analytikere havde ifølge Bloomberg News ventet et salg på 210,9 mio. euro.



Det samlede salg af Lantus blev 1197 mio. euro mod ventet 1208 mio. euro blandt analytikerne.



Salget af diabetesmidlerne Lyxumia og Soliqua, som danske Zealand Pharma modtager royalties af, udgjorde henholdsvis 7 og 5 mio. euro i andet kvartal. For Lyxumia var der tale om en salgsnedgang på 12,5 pct. i faste valutakurser.



/ritzau/FINANS