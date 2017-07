Zealand Pharma modtager Sanofi-royalties for 9,1 mio. kr. i andet kvartal

Zealand Pharma modtog i andet kvartal royalties fra franske Sanofi på i alt 9,1 mio. kr.



Det fortæller selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.



5,2 mio. kr. stammer fra salget af Lyxumia/Adlyxin, mens 3,9 mio. kr. kommer fra Suliqua/Soliqua, fremgår det, efter at den franske medicinalkæmpe kom med regnskab for andet kvartal mandag morgen.



I Sanofi-regnskabet fremgår det blandt andet, at det Lyxumia-salget landede på 7 mio. euro, hvilket var et fald på 12,5 pct.



Royalties for hele første halvår af 2017 kommer dermed op på 17,2 mio. kr.



Zealand Pharma er klar med regnskab for årets første seks måneder 24. august.



/ritzau/FINANS