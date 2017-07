Carlsberg-konkurrent overgår forventninger og vokser i alle regioner

Relateret indhold Tilføj søgeagent Heineken

Den hollandske bryggerikoncern Heineken har haft større organisk vækst i første halvår af 2017, end analytikerne havde regnet med.



Væksten i årets første seks måneder var på 5,7 pct., hvor analytikere ifølge Bloomberg News havde set frem til 4,2 pct.



Omsætningen landede på 10,48 mia. euro mod forventningen om 10,37 mia. euro. Samtidig var der en stigning i volumen på 2,6 pct. med vækst i samtlige regioner, fortæller bryggeriet.



"Europa leverede en god præstation, momentum forblev stærkt i Amerika samt Asien og Stillehavsområdet, og resultaterne blev forbedret i Afrika, Mellemøsten og Østeuropa trods fortsat vanskelige markedsvilkår," siger selskabets topchef, Jean-François van Boxmeer, i en pressemeddelelse.



Bryggeriet varsler et interimudbytte på 0,54 euro per aktie.



Heineken fortæller i forbindelse med regnskabet, at det venter yderligere organisk vækst samt voksende overskud og holder fast i forventningerne til hele året.



/ritzau/FINANS