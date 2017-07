Ny Somersby booster Carlsbergs salg af sommmercider

Carlsberg lancerede i maj en tørere version af Somersby-cideren, men på trods af regn og slud, så har den nye nye cider vist sig at fungere som en døråbner på cider-markedet.



Salget af Somersby på er vokset med 76 pct. i forhold til sidste år.



Somersby Orchard Selection driver langt størstedelen af denne vækst og udgør allerede 47,2% af alt Somersby salg på glas ifølge Carlsbergs egne tal.



Indenfor Somersby Orchard Selection er det især Spakling Rosé, der har vist sig populær.



"Det er stadig meget tidligt i processen, så jeg vil gerne tage alle de forbehold jeg kan, men det lader til, at vi med Somersby Orchard Selection rammer noget rigtigt i befolkningen, hvor især den lyserøde Sparkling Rosé er blevet taget rigtig godt imod, og vi gætter på, for det har vi ikke tal på, at det skyldes, at vi lancerede den i rosé-sæsonen, hvor den er et alternativ til den klassiske rosévin," siger Simon Kjær Foged, Carlsbergs marketingmanager for cider.



Cider blandet historie for Carlsberg



For Carlsberg er Somersby både en succeshistorie og en historie om et større potentiale, der hidtil ikke er blevet udlevet. Fra at opleve høj vækst i flere år er væksten for Carlsbergs cider, Somersby, nu flad.



Somersby har været et af de hurtigst voksende brands for Carlsberg i en årrække, og tal fra analysehuset Canadean peger på, at Somersby også har vokset markant i forhold til andre store cidermærker. Men på enkelte markeder, såsom Storbritannien, viser tal fra analysebureauet Nielsen, at væksten slog bakgear.



Cider har en af de få produktkategorier, der ikke har været omfattet af Carlsbergs nye strategi Sail 2022.



Carlsberg satsede i foråret på at genoplive interessen for Somersby med en ny tør cider. Carlsberg vil lukrere på en spirende interesse for cider som alternativ til vin.



"Vi har i lang tid vidst, at knap 20% af ciderkategorien er drevet af innovationer, men samtidig også gradvist noteret os, at variation ikke er nok. Der skal helt nye innovative tiltag til at skabe incremental vækst i cider kategorien, altså virkelig nyskabende initiativer som eksempelvis Somersby Orchard Selection, og kvaliteten skal være meget høj," siger Carlsbergs Simon Kjær Foged.



Cider blevet trendy



Carlsberg har skelet til, hvor cider som kategori har oplevet en stadigt større popularitet. Der er nu en række garageproducenter inden for ciderproduktion i Danmark, der sælger flasker med cider for op mod 150 kr. for en flaske.



Der har også været arrangeret en festival for cider, hvor 700 mennesker kom forbi og smagte cider under Knippelsbro.