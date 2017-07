Mystisk stålværk i Frederiksværk har gæld på over 800 milllioner kroner

Det gamle stålvalseværk i Frederiksværk leverer år efter år bemærkelsesværdigt store underskud. I 2016 tabte selskabet bag, det ukrainskejede Vorskla Steel Denmark, 79 mio. kr.Det bringer det samlede tab på fem år op på 380 mio. kr., og gælden er på mere end svimlende 800 mio. kr.Selskabet er ejet af den ukrainske milliardær Kostjantin Sjevago, som købte værket i 2007 for 210 mio. kr. gennem sit cypriotiske holdingselskab, men siden 2008 har det ligget stille hen.Først tvang en strid om strømforsyningen stålværket til at lukke ned for produktionen, og året efter begærede en ansat selskabet konkurs, fordi de 150 medarbejdere ikke havde fået løn i flere måneder.I februar 2011 ophævede Sjevago dog konkursdekretet, som han over for Erhvervsstyrelsen kaldte "en fejl".Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Sjevago, og Sergej Pronin, der sidder i bestyrelsen og som Børsen tidligere har været i kontakt med, er ikke vendt tilbage på vores spørgsmål.I de blodrøde regnskaber, som Vorskla Steel har tradition for at fremlægge, står der hvert år det samme i ledelsesberetningen. Kun årstallet skiftes ud."Selskabet planlægger en opstart af produktionen, og størstedelen af aktiviteten i 2016 har bestået i at genoprette og forberede infrastrukturen i stålafdelingen i Frederiksværk," skriver ledelsen, der giver den enorme gæld skylden for underskuddene:"Det skyldes primært renter af gæld til moderselskabet."Det er omgærdet af mystik, hvorfor der ikke sættes strøm til værket, der er en udbygning af det gamle stålvalseværk, der har ligget i Frederiksværk siden 1940.Kostjantin Sjevago, der af Forbes blev udråbt som den yngste selvgjorte milliardær i Europa i 2008, har set størstedelen af sin formue forsvinde siden finanskrisen pga. faldet i stålpriserne.Han begyndte at handle med naturgas som 19-årig, blev i 1993 finansdirektør i banken Finance and Credit, som han senere købte og gjorde til en af Ukraines største med 300 filialer, indtil konkursen i 2015.Han er derudover kendt som medlem af parlamentet i Ukraine og som ejer af fodboldklubben FC Vorskla, der spiller i den bedste ukrainske række.