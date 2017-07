Ny ejer af ung vestjydes champagnebutik klapper i efter millionunderskud

Den tidligere Nemlig.com-investor Per Østergaard vil helst undgå at tale om den meget omtalte iværksætterbutik Deluxlife.dk, som han overtog for to år siden.



I sit første fulde år som majoritetsejer kommer webshoppen, der har specialiseret sig i at sælge dyre flasker champagne og vodka, ud med et underskud på 1,5 mio. kr.



Selskabet blev især kendt for stifteren Søren Bælum fra den lille by Billum ved Varde i Vestjylland, der som 19-årig stod frem og fortalte om, hvordan han omsatte for millioner. Og mens det første regnskab afslørede et underskud på 700.000 kr. i 2014, så kørte Søren Bælum rundt i en hvid Audi A5 Cabriolet, når han ikke sejlede i sin nyindkøbte speedbåd.



Siden trådte vinhandleren Per Østergaard til og reddede den unge vestjyske iværksætters forretning. Han købte sig til kontrollen og begyndte at rydde op.



Dengang fortalte han bl.a. til Finans, at Søren Bælum var meget fokuseret på at få omsætningen til at eksplodere, mens han selv hellere ville have mere kontrol med forretningen.



"Det kan jeg fortælle mine aktionærer"



Om han har fået det, er uvist, for Per Østergaard havde ikke synderligt meget lyst til at tale, da Børsen fangede ham på telefonen. Først indvilligede han ellers i et interview om regnskabet, men kort inde i samtalen fortrød han.



Hvordan går det? Jeg kan se, at der er et mindre underskud på 1,5 mio. kr.



"Det er investeringer og oprydning på varelageret. Det er simpelthen bare at vaske tavlen ren. Der er ikke så meget interessant i det, det er der ikke," siger Per Østergaard.



Men at vaske tavlen ren, var det ikke det du gjorde, da du købte dig ind i 2015?



"Det kan jeg ikke huske. Ved du hvad, jeg har ikke interesse i at bidrage overhovedet."



Hvordan kan det være?



"Der er ikke noget berigende for mig at tale med dig om det. Jeg driver forretningen, og det er fint nok."



Men går det efter planen?



"Det ved jeg sgu ikke. Det kan jeg fortælle mine aktionærer, ikke. Tak for opkaldet."



Herefter afslutter Per Østergaard den korte samtale.



Børsen har fremsendt spørgsmål til Per Østergaard på mail, men dem har han også afvist at svare på. Han oplyser endvidere, at adm. direktør Søren Bælum heller ikke har nogen kommentarer.



Formue på 25 mio. kr.



Udover at have været investor i onlinesupermarkedet Nemlig.com, som Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen købte, driver Per Østergaard sin egen vinhandel Fine Wines.



Her gik det bedre med et overskud på 700.000 kr. for Per Østergaard, der har en formue på 25 mio. kr. i sit holdingselskab.



Da vinhandleren købte sig ind i Deluxlife.dk i 2015, var det samtidig et farvel til Christian Koldt, der leaser og sælger luksusbiler i Car Performance.