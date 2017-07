De amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, sigter efter at sænke indholdet af nikotin i cigaretter og andet tobak til et niveau, hvor det ikke længere er afhængighedsdannende.



Det fremgår af en meddelelse fredag eftermiddag.



Målet er at nedbringe antallet af amerikanere, der bliver syge af de skadelige effekter fra rygning eller dør af det.



Rent samfundsøkonomisk er der samtidig også mange penge at hente, fordi sundhedssystemet ikke skal bruge nær så mange penge på folk, der er blevet syge af rygning.



Rygning er ifølge FDA skyld i 480.000 dødsfald i USA hvert år, og samtidig koster de relaterede sygdomme og den tabte produktivitet i befolkningen på grund af sygdom og dødsfald omkring 300 mia. dollar om året, hævder sundhedsmyndighederne.



FDA forsøger gennem nye tiltag at skabe større opmærksomhed omkring, at nikotin, som er stærkt vanedannende, i dag primært kommer i produkter, der er meget farlige for brugerne.



Derfor forsøger sundhedsmyndighederne også at fremskynde udviklingen af nikotinprodukter, der ikke er nær så skadelige.



"Det overvældende antal dødsfald og sygdomstilfælde, der kan henføres til tobak, er skabt af afhængighed af cigaretter - det eneste lovlige forbrugerprodukt, som - hvis det bruges efter hensigten - vil dræbe halvdelen af alle langtidsbrugere," siger FDA-kommissær Scott Gottlieb, i meddelelsen fra FDA.



"Medmindre vi ændrer kurs vil 5,6 mio. unge mennesker, der er i live i dag, dø for tidligt senere i livet grundet tobaksbrug. At forestille sig en verden, hvor cigaretter ikke længere skaber eller fastholder afhængighed, og hvor voksne, som stadig har brug for eller ønsker nikotin, kan få det fra alternative og mindre skadelige kilder, er nødt til at være en hjørnesten i vores indsats," fortsætter han.



Udsigten til mere regulering har sendt flere aktier i sektoren ned verden over, og herhjemme er Scandinavian Tobacco Group også dykket efter nyheden.



Aktien ligger 4,9 pct. lavere i 99 kr. efter at have ligget omkring uændret inden nyheden.



I USA falder aktien i Philip Morris International med 5,5 pct. til 111,72 dollar.



/ritzau/FINANS