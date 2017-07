Fem på stribe: Exxon Mobils produktion af olie og gas falder

Relateret indhold Aktieordbog

Exxon Mobil, der er en af verdens største olie- og gasselskaber, har fredag præsenteret et regnskab for andet kvartal, som ikke lever op til aktieanalytikernes forventninger. Det skriver Bloomberg News.



Produktionen af olie og gas faldt for femte kvartal i træk med næsten 1 pct., selvom aktieanalytikere ifølge Bloomberg News havde estimeret, den ville stige med 1,5 pct.



Exxon Mobils indtjening per aktie (EPS) endte på 78 cent, hvilket er 6 cent lavere end aktieanalytikeres forventning på 84 cent.



Aktiekursen for Exxon Mobil falder fredag eftermiddag med 1,77 pct. til 79,4 dollar i formarkedet.



ritzau/FINANS