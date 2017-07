Positiv overraskelse fra amerikansk medicinalkæmpe trods svagt diabetssalg

Den amerikanske medicinalkæmpe Merck tjente mere end ventet i andet kvartal, selv om salget af selskabets supersællert inden for diabetes, Januvia, skuffede.



Mercks overskud per aktie landede på 1,01 dollar, mens analytikere blot havde estimeret et resultat på 0,87 dollar ifølge Bloomberg News.



Salget af diabetespillerne Januvia og Janumet, der kombinerer Januvia med verdens mest benyttede diabetesmiddel, Metformin, faldt til 1511 mio. dollar fra 1634 mio. dollar. Salget lå dermed en del under analytikerforventningerne om et salg på 1606 mio. dollar.



Det vigende salg af Januvia forklares med prispres og en nedgang i kundernes lagre, der kun delvist opvejes af fortsat volumenvækst.



Samlet steg Mercks salg af lægemidler med 1 pct. til 8759 mio. dollar løftet af kræftmidlet Keytruda, der solgte for 881 mio. dollar mod 314 mio. dollar året før.



Også i forhold til Keytruda skød analytikerne en del forbi med deres estimater. Gennemsnitsforventningen var et salg af Keytruda på 793 mio. dollar.



