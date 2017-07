Adidas-aktien sætter rekord: Er steget 150 mia. kr. med dansk direktør

Aktierne i den tyske sportstøjproducent Adidas, der har danskeren Kasper Rørsted som topchef, stiger pænt på børsen i Frankfurt, efter at koncernen har opjusteret forventningerne sent torsdag.



Selskabet skønner nu en nettoindtjening fra fortsættende aktiviteter på 1,36-1,39 mia. euro mod tidligere 1,20-1,23 mia. euro.



Aktien stiger 8,5 pct. i Frankfurt til 191,95 euro. Fredagens stigning sender aktien i det højeste niveau nogensinde, og værdien er, siden danskeren Kasper Rørsteds ankomst blev meldt ud sidste år, steget 21 mia. euro eller 156 mia. kr.



Siden hans ankomst til Adidas, der blev meldt ud i begyndelsen af januar sidste år til tiltrædelse 1. oktober, er aktien mere end fordoblet, da den er steget fra omkring 92 euro til det nuværende niveau.



Markedsværdien er nu knap 40,3 mia. euro mod 19,3 mia. euro, da Kasper Rørsted blev hyret.



Kasper Rørsted kom fra en stilling som administrerende direktør i den tyske kosmetik- og kemikoncern Henkel. Han havde været topchef for Henkel i otte år og blev afløst af Hans Van Bylen, der blev rekrutteret internt.



/ritzau/FINANS