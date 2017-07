British Airways og Air Frances indtjening flyver i vejret

IAG, der ejer British Airways og Iberia, og Air France-KLM Group har begge øget deres indtjening med omkring 50 pct. i andet kvartal.



Det skriver Bloomberg News.



Væksten i indtjeningen skyldes en stor efterspørgsel efter forretningsrejser på de interkontinentale ruter til Asien og Latinamerika. Efterspørgslen kommer efter, at konkurrerende selskaber har øget deres fokus på kortere ruter.



IAG venter, at indtjeningen for hele året vil tage et tocifret spring, mens Air France bekræfter sit mål for en positiv pengestrøm og reducerer sin nettogæld, oplyser Bloomberg News.



Aktiekursen for IAG stiger fredag formiddag med 1,6 pct. og handles til 603,5 pence, mens Air France-aktien stiger med 1,8 pct. til 12,32 euro.



/ritzau/FINANS