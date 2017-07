Uber vil have GE-topchef til at styre dem på rette kurs

Kørselstjenesten Uber har General Electrics topchef, Jeff Immelt, i kikkerten som ny administrerende direktør.



Det skriver Wall Street Journal.



Jeff Immelt træder om få dage tilbage som topchef i GE, men vil fortsat være bestyrelsesformand indtil slutningen af året. Uber har indsnævret gruppen af kandidater til få navne og satser på at have udpeget en ny topchef i starten af september.



Det er endnu uvist i hvilken grad, Jeff Immelt er tiltrukket af tilbuddet. Meg Whitman, topchef for Hewlett Packard, har tildigere offentligt afvist Ubers tilnærmelser.



Jagten på en ny topchef startede, da stifteren Travis Kalanick trådte tilbage efter en stribe skandaler og tiltagende pres fra investorer. Travis Kalanick er en del af teamet, som leder efter en efterfølger og sidder fortsat i bestyrelsen.



Topstillingen i Uber kan betyde en enorm gevinst, hvis det beslutter at lade sig børsnotere. Selskabet kæmper dog fortsat med konsekvenserne fra anklager om sexchikane og kønsdiskriminering, som har ført til flere ledige topposter i selskabet.



/ritzau/FINANS