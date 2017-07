Lundbeck-partner melder om øget salgsvækst for antidepressiv

Lundbecks partner Takeda melder i regnskabet for kalenderårets andet kvartal om øget salgsvækst for de to selskabers fælles antidepressiv, Trintellix, på det amerikanske marked.



Takeda leverede i kalenderårets andet kvartal en vækst i USA på 75 pct. målt i dollar. Der er tale om et vækstspring sammenlignet med de foregående fire kvartaler, hvor salgsvæksten lå i intervallet 38-49 pct.



Det fremgår af det japanske medicinalselskabs regnskab for perioden april til juni, der er første kvartal i det forskudte japanske regnskabsår 2017/18.



Takedas salg af Trintellix i USA landede på 101 mio. dollar mod 58 mio. dollar i samme periode sidste år.



Lundbeck og Takeda fordeler indtægterne i USA efter en nøgle aftalt af partnerne.



I kalenderårets første kvartal rapporterede Lundbeck indtægter på 205 mio. kr. fra salget af antidepressivet i Nordamerika, mens Takeda rapporterede et salg på 80 mio. dollar, eller 558 kr. omregnet med den gennemsnitlige dollarkurs i første kvartal.



Lundbeck kommer med regnskab for andet kvartal den 9. august.



