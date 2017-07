Amazon-chef nyder få timer som verdens rigeste person

Topchefen for internetvirksomheden Amazon, Jeff Bezos, var ganske kort verdens rigeste mand torsdag.



Det er magasinet Forbes, der holder styr på verdens rigeste personers formue, og her strøg Amazon-chefen altså op på førstepladsen, da aktierne i Amazon ramte det højeste niveau nogensinde.



Microsoft-grundlægger Bill Gates tog dog førstepladsen tilbage senere på dagen, da Amazons aktier faldt med næsten én pct. til 1046 dollar per styk, efter firmaets seneste regnskab så dagens lys.



Bezos ejer omkring 80 mio. aktier eller omkring 17 pct. i Amazon, der bedst er kendt som en enorm markedsplads på nettet. Amazon solgte for 882 mia. kroner sidste år og tjente over 15 mia. kroner.



Da aktierne toppede ved middagstid i USA, havde Bezos aktier således en værdi på mere end 87 mia. dollar.



Bezos ejer desuden blandt andet avisen The Washington Post gennem et holdingselskab.



Forbes skrev, at Bezos' sammenlagte formue var omkring 90,6 mia. dollar, da den toppede torsdag. Gates lå på sølle 90,1 mia. dollar.



Ifølge Forbes ville Gates dog have ført klart, hvis han ikke havde givet så mange penge til velgørenhed.



Amazons regnskab viste torsdag, at salget er steget med 25 pct. til 38 mia. dollar i forhold til samme periode sidste år.



I samme periode faldt indtjeningen dog med 77 pct. i forhold til sidste år. Amazon tjente derfor 197 mio. dollar i perioden.



Årsagen til faldet i indtjening er, at Amazon bruger mange penge.



Firmaet købte blandt andet i juni supermarkedskæden Whole Foods Market i en handel til 13,7 mia. dollar - eller 91 mia. kroner.



Whole Foods Market er en supermarkedskæde, der har en grøn profil og for eksempel ikke sælger madvarer med kunstige farvestoffer og sødemidler.



/ritzau/