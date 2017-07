Mastercard løber fra forventningerne og leverer rekordresultat

Det amerikanske kreditkortselskab Mastercard havde større end ventet fremgang i andet kvartal, hvor flere transaktioner med virksomhedens betalingskort drev overskuddet i vejret.



Der var samlet 16 mia. transaktioner med Mastercard i andet kvartal, og det er 17 pct. højere end i samme periode sidste år, samtidig med at det samlede forbrug var 9 pct. højere.



Mastercard kunne på den baggrund se omsætningen stige til 3,1 mia. dollar i april, maj og juni. Det var en fremgang fra 2,7 mia. dollar i den tilsvarende periode året før og cirka 100 mio. dollar højere end forventningen blandt de aktieanalytikere, der dækker selskabet.



På bundlinjen blev den højere toplinje omsat til et overskud på 1,2 mia. dollar. Det er 20 pct. højere end sidste år og svarer til en indtjening på 1,10 dollar per aktie, hvilket var et stykke over de 1,04 dollar, som analytikerne ifølge Bloomberg havde ventet.



Kortselskabet opjusterer sin 2017-prognose og venter nu en vækst i omsætningen på omkring 15 pct. mod tidligere godt 10-12 pct.



Mastercard-aktien stiger 1,9 pct. i formarkedet efter regnskabet.



/ritzau/FINANS